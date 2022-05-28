МИД России: стремление отстранить россиян от Олимпиады в Париже нарушает права спортсменов

Стремление спортивных организаций отстранить россиян от участия в Олимпийский играх 2024 года в Париже является грубым нарушением прав спортсменов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от политической ситуации.

«Стремление отстранить от участия в Олимпиаде российских спортсменов, ставших заложниками политических амбиций США и их союзников, является грубейшим нарушением их прав», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.