МИД России: стремление отстранить россиян от Олимпиады в Париже нарушает права спортсменов
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Таким образом она прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет зависеть от политической ситуации.
«Стремление отстранить от участия в Олимпиаде российских спортсменов, ставших заложниками политических амбиций США и их союзников, является грубейшим нарушением их прав», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.