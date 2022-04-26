Матыцин надеется, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024

Министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я пока не вижу причин, чтобы обсуждать отсутствие шансов. Все решения, которые приняты международными федерациями, они, как правило, приняты до конца этого года. Поэтому надеюсь, что это не создаст проблем. Хотя мы готовы к любым ситуациям», — цитирует главу Минспорта ТАСС.

Матыцин подчеркнул, что на данный момент главной задачей Минспорта является сохранение мотивации для спортсменов. По его словам, необходимо обеспечить конкурентоспособность России через календарь соревнований, тренировочные сборы и через участие в состязаниях с представителями дружественных стран.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее Матыцин сообщил, что Минспорт прорабатывает с ФФККР предложение о проведении внутреннего Гран-при.