Покровская: синхронистки рискуют пропустить отбор на Олимпийские игры в 2024 году

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«За год до Игр проходят отборочные соревнования. Если страна не участвует в них, то она автоматически не участвует в Олимпиаде. Вот что опасно! Мы можем не попасть на неё, не пройдя олимпийский отбор!» — цитирует Покровскую Sport24.

По её словам, нужно ждать и надеяться, что российский спорт будет представлен на Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.