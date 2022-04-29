Покровская: синхронистки рискуют пропустить отбор на Олимпийские игры в 2024 году

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Покровская: синхронистки рискуют пропустить отбор на Олимпийские игры в 2024 году
  • РИА Новости

«За год до Игр проходят отборочные соревнования. Если страна не участвует в них, то она автоматически не участвует в Олимпиаде. Вот что опасно! Мы можем не попасть на неё, не пройдя олимпийский отбор!» — цитирует Покровскую Sport24.

По её словам, нужно ждать и надеяться, что российский спорт будет представлен на Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.

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