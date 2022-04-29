Покровская: синхронистки рискуют пропустить отбор на Олимпийские игры в 2024 году
- РИА Новости
«За год до Игр проходят отборочные соревнования. Если страна не участвует в них, то она автоматически не участвует в Олимпиаде. Вот что опасно! Мы можем не попасть на неё, не пройдя олимпийский отбор!» — цитирует Покровскую Sport24.
По её словам, нужно ждать и надеяться, что российский спорт будет представлен на Олимпийских играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.
Ранее министр спорта Олег Матыцин оценил возможный недопуск российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде.