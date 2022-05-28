Касильяс заявил, что Бензема был всегда в тени Роналду и Бэйла

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о форварде «сливочных» Кариме Бензема.

«Он просто чудесен. Бензема всегда нравился мне как игрок, но он действительно находился в тени Роналду, Ди Марии, Кака или Бэйла. Винисиус и Родриго добились такого прогресса благодаря Бензема», — цитирует Касильяса Marca.

Он также отметил, что Бензема выиграет «Золотой мяч», если «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграет «Ливерпуль».

Решающая встреча состоится 28 мая в Париже. Начало — в 22:00 мск. Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Карим Бензема рассказал об отношениях с Карло Анчелотти.