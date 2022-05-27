Тренер «Ливерпуля» Клопп поддержал перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему поддержал перенос финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 с «Реалом» из Санкт-Петербурга в Париж.

«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Только финал пройдёт не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия. Жизнь продолжается, хотя её пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций приняло решение перенести финал в Париж из-за ситуации на Украине. Более того, УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в турнирах под его эгидой в сезоне-2022/23.

Финальный матч пройдёт 28 мая.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращение российских клубов в Европу — дело времени.

Ранее сообщалось, что команды из Белоруссии и с Украины будут разводить на любых турнирах УЕФА.