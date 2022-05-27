Тренер «Ливерпуля» Клопп поддержал перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
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«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Только финал пройдёт не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия. Жизнь продолжается, хотя её пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций приняло решение перенести финал в Париж из-за ситуации на Украине. Более того, УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в турнирах под его эгидой в сезоне-2022/23.
Финальный матч пройдёт 28 мая.
Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках.
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращение российских клубов в Европу — дело времени.
Ранее сообщалось, что команды из Белоруссии и с Украины будут разводить на любых турнирах УЕФА.