УЕФА: команды из Белоруссии и с Украины будут разводить на любых турнирах

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение разводить команды из Белоруссии и с Украины на всех будущих турнирах.

«Исполком УЕФА принял решение не допустить, чтобы команды из Белоруссии и с Украины играли друг с другом на любых будущих турнирах УЕФА», — сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.

Напомним, УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возвращение российских клубов в еврокубки — дело времени.