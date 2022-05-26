Журова считает, что возвращение российских клубов в еврокубки — дело времени

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о том, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки в ближайшее время.
Журова считает, что возвращение российских клубов в еврокубки — дело времени
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В середине сезона ты уже не встроишь команду в еврокубок. А то, что Чеферин раньше говорил по-другому: он прекрасно понимает, что все эти отстранения — это политика. Когда политики договорятся, тут же пойдут позитивные волны и на спорт. Если сейчас этих процессов нет, то это уже так и будет до конца сезона-2022/2023. Возвращение наших клубов в еврокубки — вопрос времени», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.

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