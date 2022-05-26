Губерниев: слова Чеферина о невозвращении в еврокубки стоит воспринимать всерьёз

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов в еврокубки.

«Конечно, стоит его слова всерьёз воспринимать, я тоже не уверен, что наши клубы вернутся. И я думаю, что из людей, которые трезво оценивают всё, что происходит, вряд ли кто-то куда-то вернётся в ближайшее время, во всяком случае. Это касается не только наших футбольных клубов, но и биатлона, лыж, хоккея и так далее», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.