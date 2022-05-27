Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной СССР по хоккею Юрий Морозов скончался в Москве.
Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Isakson

Заслуженному тренеру было 85 лет. Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича, сообщает пресс-служба ФХР.

Под руководством Морозова молодёжная сборная СССР три раза становилась чемпионом мира (в 1974, 1975 и 1980 годах). Тренер также возглавлял «Химик» и горьковское «Торпедо».

Ранее сообщалось, что непобеждённый немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак умер в возрасте 38 лет от сердечного приступа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить