Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов

Бывший главный тренер молодёжной сборной СССР по хоккею Юрий Морозов скончался в Москве.

Заслуженному тренеру было 85 лет. Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича, сообщает пресс-служба ФХР.

Под руководством Морозова молодёжная сборная СССР три раза становилась чемпионом мира (в 1974, 1975 и 1980 годах). Тренер также возглавлял «Химик» и горьковское «Торпедо».

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