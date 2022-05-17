Непобеждённый немецкий боксёр умер от сердечного приступа

Непобеждённый немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак умер в возрасте 38 лет от сердечного приступа.

Как сообщает Bild, спортсмен потерял сознание ещё на ринге перед началом третьего раунда со спортсменом Хамзой Вандерой из Уганды.

Отмечается, что после срочной госпитализации врачам не удалось спасти жизнь спортсмену. Бригаду скорой помощи задержали болельщики при входе на стадион, из-за чего мюнхенской полиции пришлось отправить несколько патрулей для обеспечения безопасной работы медиков.

Ранее сообщалось, что скончался самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом — заслуженный тренер Владимир Янко.