Непобеждённый немецкий боксёр умер от сердечного приступа

Короткая ссылка
Непобеждённый немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак умер в возрасте 38 лет от сердечного приступа.

Как сообщает Bild, спортсмен потерял сознание ещё на ринге перед началом третьего раунда со спортсменом Хамзой Вандерой из Уганды.

Отмечается, что после срочной госпитализации врачам не удалось спасти жизнь спортсмену. Бригаду скорой помощи задержали болельщики при входе на стадион, из-за чего мюнхенской полиции пришлось отправить несколько патрулей для обеспечения безопасной работы медиков.

Ранее сообщалось, что скончался самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом — заслуженный тренер Владимир Янко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить