ESPN: «Челси» намерен купить Неймара в летнее трансферное окно

Бразильский форвард «Парни Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Скауты английского клуба уже давно наблюдают за нападающим сборной Бразилии, сообщает ESPN.

СМИ сообщали, что руководство ПСЖ готово продать 30-летнего футболиста. Трансфермаркет оценивает стоимость форварда в €90 млн.

Контракт Неймара с французским клубом действует до 2025 года.

Неймар в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах команды, в которых забил 13 мячей и сделал восемь передач.

Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн.

Ранее L'Équipe сообщила, что Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам.