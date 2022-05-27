ESPN: «Челси» намерен купить Неймара в летнее трансферное окно
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Скауты английского клуба уже давно наблюдают за нападающим сборной Бразилии, сообщает ESPN.
СМИ сообщали, что руководство ПСЖ готово продать 30-летнего футболиста. Трансфермаркет оценивает стоимость форварда в €90 млн.
Контракт Неймара с французским клубом действует до 2025 года.
Неймар в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах команды, в которых забил 13 мячей и сделал восемь передач.
Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн.
Ранее L'Équipe сообщила, что Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам.