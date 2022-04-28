AS: ПСЖ может продать Неймара за €90 млн
- AP
По информации AS, руководство клуба планирует продать футболиста за €90 млн. Отмечается, что сам игрок не хочет покидать парижскую команду. Он заявил, что доиграет в ПСЖ до конца своего контракта.
Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 25 матчах команды, в которых забил 11 мячей и сделал пять передач.
Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн.
Ранее L'Équipe сообщила, что Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам.