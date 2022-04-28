AS: ПСЖ может продать Неймара за €90 млн

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
AS: ПСЖ может продать Неймара за €90 млн
  • AP

По информации AS, руководство клуба планирует продать футболиста за €90 млн. Отмечается, что сам игрок не хочет покидать парижскую команду. Он заявил, что доиграет в ПСЖ до конца своего контракта.

Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 25 матчах команды, в которых забил 11 мячей и сделал пять передач.

Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн.

Ранее L'Équipe сообщила, что Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам.

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