L'Equipe: Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам
По информации L'Equipe, ни один из клубов не сможет купить футболиста по финансовым соображениям. Отмечается, что дело не только в стоимости футболиста, но и в его зарплате. Неймар является самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ.
Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ). Неймар ради этого матча вернулся раньше после травмы.
Ранее Серхио Рамос сыграл за ПСЖ впервые с января и был освистан болельщиками.