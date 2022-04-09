L'Equipe: Неймар останется в ПСЖ ещё на год, потому что его трансфер не по силам другим клубам

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар останется в клубе ещё на один сезон.

По информации L'Equipe, ни один из клубов не сможет купить футболиста по финансовым соображениям. Отмечается, что дело не только в стоимости футболиста, но и в его зарплате. Неймар является самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ). Неймар ради этого матча вернулся раньше после травмы.

Ранее Серхио Рамос сыграл за ПСЖ впервые с января и был освистан болельщиками.