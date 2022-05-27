Шунин — о финале КР: футболисты «Динамо» сделали выводы после поражения от «Сочи»

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил шансы бело-голубых в финальном матче Кубка России по футболу сезона-2021/22 со столичным «Спартаком».
Шунин — о финале КР: футболисты «Динамо» сделали выводы после поражения от «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Мы все понимаем ответственность, которая лежит на нас. «Динамо» слишком долго шло к финалу. Мы очень хотим победить в воскресенье. Мы провели очень качественную подготовку к матчу со «Спартаком». Я считаю, что мы абсолютно заслуженно пробились в финал. Все ребята подходят к этому матчу с отличным настроением», — цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что футболисты «Динамо» уже не думают о разгромном поражении от «Сочи», из-за которого были упущены серебряные медали чемпионата России.

«Это разные турниры. Мы забыли об этом уже. У нас был разговор в команде, теория, после чего мы сделали выводы», — заключил Шунин.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. 

Народный артист России Григорий Лепс исполнит государственный гимн перед финалом. МакSим и Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее Сандро Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».

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