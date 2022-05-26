Кавазашвили сомневается, что фанаты примут Дзюбу в «Спартаке»

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное возвращение нападающего Артёма Дзюбы в московскую команду.

«Если Дзюба согласится пойти в «Спартак», то вопрос центрального нападающего будет кое-как решён. Другой вопрос — примут ли его болельщики. Честно говоря, не на весь сезон, но на какие-то определённые игры он может помочь команде, в этом я уверен», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По мнению ветерана «Спартака», Дзюба ушёл из «Зенита» не из-за денег, а потому что начал «сдавать позиции».

«Футболист должен учитывать тот факт, что он стареет. К сожалению, он ещё остался ребёнком в душе и думает, что у него всё время будут течь розовые денежные реки», — сказал Кавазашвили.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли допустил возвращение Дзюбы.

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы.





