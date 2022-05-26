Колосков считает возможным возвращение Дзюбы в «Спартак»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак».

«Есть товар — есть покупатель. Всё возможно. Важно, чтобы сам Дзюба понял, сумеет ли он выиграть конкуренцию в «Спартаке». Николсон и Соболев на хорошем счету, выходят и забивают. Все разговоры о Дзюбе являются просто рассуждением. Это же не официальное приглашение», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли не исключил, что Дзюба может перейти в столичную команду.

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы.