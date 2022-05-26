Моуринью заплакал после победы с «Ромой» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать слёз после победы команды в финале Лиги конференций УЕФА.

Португальский специалист заплакал на футбольном поле после финального свистка. Также тренер не смог сдержать эмоций во время послематчевого интервью.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в первом в истории финале Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла в Албании на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Единственный гол на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Ранее Моуринью стал третьим тренером в истории, кто выиграл три разных еврокубка.