Моуринью стал третьим тренером в истории, кто выиграл три разных еврокубка

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Под руководством Жозе Моуриньо «Рома» выиграла первый в истории финал Лиги конференции УЕФА.

В финальном матче в Тиране «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Таким образом, португальский специалист стал третьим тренером в истории, кто выиграл три разных еврокубка. До него это удавалось только Джованни Трапаттони и Удо Латтеку. На счету у Моуринью победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее Моуринью выиграл пятый финал еврокубка подряд.

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