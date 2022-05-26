Моуринью стал третьим тренером в истории, кто выиграл три разных еврокубка

Под руководством Жозе Моуриньо «Рома» выиграла первый в истории финал Лиги конференции УЕФА.

В финальном матче в Тиране «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте на свой счёт записал Николо Дзаньоло.

Таким образом, португальский специалист стал третьим тренером в истории, кто выиграл три разных еврокубка. До него это удавалось только Джованни Трапаттони и Удо Латтеку. На счету у Моуринью победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее Моуринью выиграл пятый финал еврокубка подряд.