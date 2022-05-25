Моуринью выиграл пятый финал еврокубка подряд

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вошёл в историю, выиграв пятый финал еврокубка подряд.

В первом в истории финале Лиги конференций «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Николо Дзаньоло.

В своём активе португальский специалист уже имел победы в Кубке УЕФА («Порту», 2003), Лиге Европы («Манчестер Юнайтед», 2017) и дважды в Лиге чемпионов («Порту», 2004; «Интер», 2010). Таким образом, Моуринью выиграл пятый финал подряд в еврокубках.

Ранее сообщалось, что все команды Моуринью открывали счёт в своих финалах еврокубков в первом тайме.

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