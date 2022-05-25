Все команды Моуринью открывали счёт в своих финалах еврокубков в первом тайме

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло открыл счёт в финальном матче Лиги конференций УЕФА с «Фейеноордом».
Все команды Моуринью открывали счёт в своих финалах еврокубков в первом тайме
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Футболист отличился на 32-й минуте встречи. Голевой передачей отметился Джанлука Манчини.

Отметим, что все команды Жозе Моуринью открывали счёт в своих финалах еврокубков в первом тайме. Поль Погба — на 18-й в финале Лиги Европы 2017 («Манчестер Юнайтед»), Диего Милито — на 35-й в финале Лиги чемпионов 2010 («Интер»), Карлос Альберто — на 39-й в финале Лиги чемпионов 2004 («Порту») и Дерлей — на 45+1 в финале Кубка УЕФА 2003 («Порту»). Лишь в одном случае соперник сравнивал — «Селтик» в 2003 году.

Решающий матч в эти минуты проходит в Албании на стадионе «Эр Албания Стадиум». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее Генрих Мхитарян из-за травмы был заменён на 17-й минуте в финале Лиги конференций.

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