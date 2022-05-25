Мостовой считает, что уход Оздоева никак не скажется на «Зените»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из «Зенита».
Мостовой считает, что уход Оздоева никак не скажется на «Зените»
  • РИА Новости

«Если по Артёму мы говорили, что его уход скажется, он всё-таки играл определяющую роль, то с Оздоевым практически ничего не изменится. Он в этом году вообще не играл, поэтому наверняка он понимает, что вряд ли он в «Зените» будет основным игроком», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

25 мая петербургская команда объявила, что не будет продлевать контракт с Оздоевым. 29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Он стал с клубом четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Оздоев до «Зенита» играл за грозненский «Терек», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Ранее Оздоев попрощался с питерским клубом и поблагодарил всю команду.

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