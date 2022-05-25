Мостовой считает, что уход Оздоева никак не скажется на «Зените»

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из «Зенита».

«Если по Артёму мы говорили, что его уход скажется, он всё-таки играл определяющую роль, то с Оздоевым практически ничего не изменится. Он в этом году вообще не играл, поэтому наверняка он понимает, что вряд ли он в «Зените» будет основным игроком», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

25 мая петербургская команда объявила, что не будет продлевать контракт с Оздоевым. 29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Он стал с клубом четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах он забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Оздоев до «Зенита» играл за грозненский «Терек», казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

Ранее Оздоев попрощался с питерским клубом и поблагодарил всю команду.