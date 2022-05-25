Президент «Оренбурга» рассказал, что клуб поедет на стыковой матч в Уфу на автобусе

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Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин сообщил, что команда в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы в оренбургском аэропорту поедет на ответный стыковой матч в Уфу на автобусе.
Президент «Оренбурга» рассказал, что клуб поедет на стыковой матч в Уфу на автобусе
  • РИА Новости

«Понимаем все сложности. У нас ремонтируют полосу в оренбургском аэропорту, производят капремонт взлётно-посадочной полосы, но это не будет столь долгой проблемой. Насколько я знаю, полеты возобновят к 1 сентября. Тоже поедем на автобусе, решение по этому поводу уже принято», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

25 мая «Оренбург» примет «Уфу». Начало — в 17:30 мск. Ответный матч пройдёт 28 мая в 16:00.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об «Оренбурге» в преддверии стыковых матчей чемпионата России.

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