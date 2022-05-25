Дончич: я верю, что мы можем победить в серии с «Голден Стэйт»
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«Я продолжаю верить, что мы можем победить в этой серии. И абсолютно неважно, сколько матчей ты выиграл в итоге. Мы должны двигаться от матча к матчу и верить в лучшее до конца», — заявил Дончич на пресс-конференции после игры.
«Даллас Маверикс» на своём паркете нанёс поражение «Голден Стэйт Уорриорз». Игра состоялась в Далласе и завершилась со счётом 119:109.
Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.
Ранее «Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА.