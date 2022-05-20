«Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА
- AP
Игра, которая прошла в Майами, завершилась со счётом 127:102 в пользу команды из Массачусетса.
В составе «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков. Маркус Смарт оформил дабл-дабл (24 очка, 12 результативных передач). У «Хит» лучшим стал Джимми Батлер (29 очков).
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Третий матч пройдёт 21 мая в Бостоне.
Ранее «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.