«Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» в гостях нанёс поражение «Майами Хит» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Майами, завершилась со счётом 127:102 в пользу команды из Массачусетса.

В составе «Селтикс» самым результативным стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков. Маркус Смарт оформил дабл-дабл (24 очка, 12 результативных передач). У «Хит» лучшим стал Джимми Батлер (29 очков).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Третий матч пройдёт 21 мая в Бостоне.

Ранее «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.