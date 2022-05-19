«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА
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Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 112:87 в пользу «Голден Стэйт».
Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Голден Стэйт» Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул.
В составе «Далласа» 20 баллов в свой актив записал Лука Дончич.
Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдёт 21 мая.
Ранее сообщалось, что «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.