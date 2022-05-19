«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете нанёс поражение «Даллас Маверикс» в первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА
  • Gettyimages.ru

Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 112:87 в пользу «Голден Стэйт».

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Голден Стэйт» Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул.

В составе «Далласа» 20 баллов в свой актив записал Лука Дончич.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдёт 21 мая.

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить