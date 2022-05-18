«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

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«Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» обыграл «Бостон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА
  • AP
  • © Lynne Sladky

Игра, которая прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена», завершилась со счётом 118:107 в пользу команды из Флориды.

Самым результативным игроком стал защитник «Хит» Джимми Батлер, который набрал 41 очко. У «Сэлтикс» отличился Джейсон Тейтум (29 очков).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Хит». Следующий матч пройдёт в Майами 19 мая.

Ранее «Даллас Маверикс» одержал победу над «Финикс Санз» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА.

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