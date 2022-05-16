«Даллас» вышел в финал Западной конференции НБА

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«Даллас Маверикс» одержал победу над «Финикс Санз» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» вышел в финал Западной конференции НБА
  • AP
  • © Matt York

Игра состоялась в Финиксе и завершилась со счётом 123:90 в пользу гостей.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 35 очков и девяти подборов. В составе хозяев 12 баллов в свой актив записал Кэмерон Джонсон.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию (4:3) и теперь сыграет в финале Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» победил «Милуоки Бакс» и пробился в финал Восточной конференции НБА.

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