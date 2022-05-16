«Даллас» вышел в финал Западной конференции НБА
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Игра состоялась в Финиксе и завершилась со счётом 123:90 в пользу гостей.
Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 35 очков и девяти подборов. В составе хозяев 12 баллов в свой актив записал Кэмерон Джонсон.
Таким образом, «Даллас» выиграл серию (4:3) и теперь сыграет в финале Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» победил «Милуоки Бакс» и пробился в финал Восточной конференции НБА.