«Бостон» победил «Милуоки» и пробился в финал Восточной конференции НБА

«Бостон Селтикс» взял верх над «Милуоки Бакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 109:81.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Грант Уильямс, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум записал в свой актив 23 балла.

В составе «Бакс» 25 очков набрал Яннис Адетокунбо, который совершил также 29 подборов.

Таким образом, «Селтикс» выиграли серию (4-3) и вышли в финал Востока, где встретятся с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» и вышел в финал Западной конференции НБА.