«Бостон» победил «Милуоки» и пробился в финал Восточной конференции НБА

Короткая ссылка
«Бостон Селтикс» взял верх над «Милуоки Бакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 109:81.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Грант Уильямс, набравший 27 очков. Его партнёр по команде Джейсон Тейтум записал в свой актив 23 балла. 

В составе «Бакс» 25 очков набрал Яннис Адетокунбо, который совершил также 29 подборов.

Таким образом, «Селтикс» выиграли серию (4-3) и вышли в финал Востока, где встретятся с «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» и вышел в финал Западной конференции НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить