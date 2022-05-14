«Голден Стэйт» обыграл «Мемфис» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете нанёс поражение «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась со счётом 110:106 в пользу «Голден Стэйт».

В составе «Уорриорз» лучшим стал Клей Томпсон, набравший 30 очков. У «Гриззлиз» столько же на счету Диллона Брукса. Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл (14 очков и 16 подборов).

«Голден Стэйт» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-2 и вышел в полуфинал. Следующим соперником «Уорриорз» станет победитель противостояния «Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» (счёт в серии — 3-3).

В другом матче дня «Милуоки Бакс» уступил «Бостон Селтикс» (95:108). Счёт в серии — 3-3.

Ранее сообщалось, что «Майами Хит» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА.