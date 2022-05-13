«Майами» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА

«Майами Хит» пробился в полуфинал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Хит» в гостях переиграл «Филадельфия Севенти Сиксерс» в шестом матче серии со счётом 99:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Джимми Батлер, который набрал 32 очка. Дабл-дабл оформили его одноклубник Макс Струс (20 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (20 очков + 12 подборов).

«Хит» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-2.

В полуфинале «Майами» встретится с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс».

В другом матче дня «Даллас Маверикс» переиграл «Финикс Санз» (113:86). Счёт в серии 3-3.

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