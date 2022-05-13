«Майами» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Майами Хит» пробился в полуфинал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА
  • AP

«Хит» в гостях переиграл «Филадельфия Севенти Сиксерс» в шестом матче серии со счётом 99:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Джимми Батлер, который набрал 32 очка. Дабл-дабл оформили его одноклубник Макс Струс (20 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (20 очков + 12 подборов).

«Хит» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-2.

В полуфинале «Майами» встретится с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс».

В другом матче дня «Даллас Маверикс» переиграл «Финикс Санз» (113:86). Счёт в серии 3-3.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить