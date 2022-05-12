Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года.

За последние 12 месяцев Джеймс заработал $127 млн, на втором месте нападающий ПСЖ Лионель Месси ($122 млн), на третьем — форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($115 млн), на четвёртом — одноклубник Месси Неймар ($103 млн), замкнул пятёрку боксёр Сауль Альварес ($89 млн), сообщает Sportico.

Стоит отметить, что издание учитывало не только зарплату по контракту, но и бонусы, а также получение прибыли от акций в различных компаниях и от личного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.