Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года
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За последние 12 месяцев Джеймс заработал $127 млн, на втором месте нападающий ПСЖ Лионель Месси ($122 млн), на третьем — форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($115 млн), на четвёртом — одноклубник Месси Неймар ($103 млн), замкнул пятёрку боксёр Сауль Альварес ($89 млн), сообщает Sportico.
Стоит отметить, что издание учитывало не только зарплату по контракту, но и бонусы, а также получение прибыли от акций в различных компаниях и от личного бизнеса.
Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.