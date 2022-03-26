Баскетболист Джеймс получил премию «Золотая малина» за худшую актёрскую игру

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем антинаграды «Золотая малина» по итогам 2021 года.

Как сообщает The Wrap, американский баскетболист был признан худшим актёром года за роль в фильме «Космический джем: Новое поколение».

Кроме того, спортсмен стал лауреатом в номинации «Худшая экранная пара», в которой он упоминался с «любым анимационным персонажем Warner».

Фильм с участием Джеймса вышел на экраны в июле 2021 года. При бюджете $150 млн его сборы составили $161,8 млн.

Ранее сообщалось, что Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА.