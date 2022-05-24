На «Ролан Гаррос» зафиксировали первое снятие с турнира из-за заболевания коронавирусом

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Чешка Мари Боузкова сообщила, что была вынуждена сняться с Открытого чемпионата Франции по теннису из-за положительного теста на коронавирус.

«Всем привет! Сегодня я впервые сдала положительный тест на коронавирус, поэтому снимаюсь как с одиночного, так и с парного разрядов здесь, в Париже. Надеюсь, скоро я начну чувствовать себя лучше. Спасибо всем за поддержку», — написала Боузкова в Twitter.

Чешская теннисистка прошла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв россиянку Анастасию Гасанову со счётом 6:2, 6:1. В следующем раунде Боузкова должна была встретиться с бельгийкой Элисе Мертенс.

В парном разряде чешка должна была играть вместе с испанкой Алёной Большовой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина разгромила Ребекку Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос».

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