На «Ролан Гаррос» зафиксировали первое снятие с турнира из-за заболевания коронавирусом
«Всем привет! Сегодня я впервые сдала положительный тест на коронавирус, поэтому снимаюсь как с одиночного, так и с парного разрядов здесь, в Париже. Надеюсь, скоро я начну чувствовать себя лучше. Спасибо всем за поддержку», — написала Боузкова в Twitter.
Чешская теннисистка прошла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв россиянку Анастасию Гасанову со счётом 6:2, 6:1. В следующем раунде Боузкова должна была встретиться с бельгийкой Элисе Мертенс.
В парном разряде чешка должна была играть вместе с испанкой Алёной Большовой.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина разгромила Ребекку Шрамкову за 56 минут и вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос».