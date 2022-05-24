В эфире BBC появилась надпись «МЮ — мусор»

На телеканале BBC News во время прямого эфира новостей, который вела Аннита Маквей, в бегущей строке появилось сообщение с оскорблением «Манчестер Юнайтед», в котором английский клуб был назван мусором.

«Появился этот комментарий, так что приношу извинения, если вы это увидели и мы оскорбили вас. Но, конечно, это была ошибка, и она не должна была появиться на экране», — приводит слова Маквей The Independent.

Она рассказала, что во время прямого эфира один из сотрудников телеканала учился пользоваться бегущей строкой и написал это сообщение.

BBC также извинилась за сообщение и назвала это техническими неполадками.

Ранее пресс-служба «Матч ТВ» прокомментировала инцидент, который произошёл в прямом эфире программы «Есть тема».