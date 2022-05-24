В эфире BBC появилась надпись «МЮ — мусор»
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- © Mike Kemp
«Появился этот комментарий, так что приношу извинения, если вы это увидели и мы оскорбили вас. Но, конечно, это была ошибка, и она не должна была появиться на экране», — приводит слова Маквей The Independent.
Она рассказала, что во время прямого эфира один из сотрудников телеканала учился пользоваться бегущей строкой и написал это сообщение.
BBC также извинилась за сообщение и назвала это техническими неполадками.
Ранее пресс-служба «Матч ТВ» прокомментировала инцидент, который произошёл в прямом эфире программы «Есть тема».