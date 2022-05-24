Дюков: постепенно ужесточаем требования по лицензированию для РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что тульский «Арсенал» не прошёл лицензирование для Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Дюков: постепенно ужесточаем требования по лицензированию для РПЛ
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«У «Арсенала» есть время, чтобы пройти лицензирование. Про снятие «Краснодара» нам ничего не известно, они успешно доиграли чемпионат. Ситуация в динамике. Сейчас сложно сказать. Будем надеяться, все клубы доведут сезон до конца. Мы постепенно ужесточаем требования по лицензированию и это сказывается на финансовой устойчивости», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Ранее Дюков высказался о перспективе расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

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