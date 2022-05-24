Мостовой: для такой огромной страны 16 команд в Премьер-лиге — мало

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективе расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«К этому отношусь положительно. Ещё три года назад говорил, что для такой огромной страны 16 команд в Премьер-лиге — мало. Особенно с учётом того, что у некоторых государств с населением 15—20 млн в высшем дивизионе выступают 18— 20 клубов. Конечно, у нас часто придумывают отговорки, спрашивают: «А как их содержать?» Но ведь это как-то удаётся делать в других странах. Надо подходить к этому вопросу с умом. Способствовать тому, чтобы деньги шли на футбол, не куда-то ещё», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.