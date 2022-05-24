Мостовой: со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ считаю правильным
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Со спортивной точки зрения отказ от расширения РПЛ в данный конкретный момент считаю правильным. Такие решение нужно принимать до начала сезона или уже по его окончании. Сейчас же об этом стали говорить ещё во время проведения чемпионата. Кроме того, впереди нас ждут переходные матчи. Представьте себе — первенство так ярко завершилось, а сейчас скажут: «Все остаются, никто не вылетает», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне.

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