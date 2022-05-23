Рудковскую обманули на 31 млн рублей

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская стала жертвой мошенника, отдав ему 31 млн рублей.

«Хочу предостеречь давать наличные деньги залётным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил 31 млн честно заработанных рублей на доверии на строительство наших объектов», — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что написала заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах и полиция уже начала вести расследование. По словам Рудковской, сейчас у неё нет ни денег, ни документа, ни материалов для строительства объектов Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что академия Плющенко понесла крупные убытки из-за мошенников.