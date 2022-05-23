Рудковскую обманули на 31 млн рублей

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская стала жертвой мошенника, отдав ему 31 млн рублей.
Рудковскую обманули на 31 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Хочу предостеречь давать наличные деньги залётным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил 31 млн честно заработанных рублей на доверии на строительство наших объектов», — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что написала заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах и полиция уже начала вести расследование. По словам Рудковской, сейчас у неё нет ни денег, ни документа, ни материалов для строительства объектов Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что академия Плющенко понесла крупные убытки из-за мошенников.

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