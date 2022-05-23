Baza: академию Плющенко обманули на 135 млн рублей
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По информации Telegram-канала Baza, супруга Плющенко Яна Рудковская подала два заявления в полицию о мошенничестве. Отмечается, что убытки составили почти 135 млн рублей.
В академии в одно время тренировались серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию Этери Тутберидзе.