Baza: академию Плющенко обманули на 135 млн рублей

Короткая ссылка
Академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко понесла крупные убытки из-за мошенников.
Baza: академию Плющенко обманули на 135 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации Telegram-канала Baza, супруга Плющенко Яна Рудковская подала два заявления в полицию о мошенничестве. Отмечается, что убытки составили почти 135 млн рублей.

В академии в одно время тренировались серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить