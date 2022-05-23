Baza: академию Плющенко обманули на 135 млн рублей

Академия фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко понесла крупные убытки из-за мошенников.

По информации Telegram-канала Baza, супруга Плющенко Яна Рудковская подала два заявления в полицию о мошенничестве. Отмечается, что убытки составили почти 135 млн рублей.

В академии в одно время тренировались серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на данный момент Евгений Плющенко в качестве тренера не способен составить конкуренцию Этери Тутберидзе.