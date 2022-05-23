В ЦСКА объяснили, почему проведут летние сборы в Новогорске

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему команда проведёт предсезонные сборы на базе в Новогорске.

«Турция и Испания — это зимние варианты. Летом в Москве отличные погодные условия, и мы очень рады, что удалось организовать сборы именно в Новогорске, — за тренировочную базу в Новогорске была серьёзная конкуренция между многими клубами», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Напомним, что футболисты выйдут из отпуска 15 июня, после чего сразу отправятся на базу в Новогорске. Традиционно сборы пройдут в два этапа: с 15 по 24 июня и с 26 июня по 7 июля.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России. Чемпионом в четвёртый раз подряд стал «Зенит».

Ранее Жан-Филипп Гбамен попрощался с ЦСКА и его болельщиками.