Петрова: хладнокровие Александровой может вывести из себя соперника

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Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде Надежда Петрова рассказала, за счёт чего российская теннисистка Екатерина Александрова добивается прогресса.
Петрова: хладнокровие Александровой может вывести из себя соперника
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«У Екатерины такой стиль игры, который позволяет выступать на любом покрытии, нужно лишь вносить небольшие корректировки в тактику. В целом Александрова выступает стабильно, хорошо двигается, а это важно на грунте. И ещё мне нравится, что она очень хладнокровна. Иногда такое спокойствие может вывести из себя соперника. У неё потрясающее умение настраиваться на матч и бороться до конца, несмотря ни на что», — заявила Петрова в интервью RT.

Ранее Петрова назвала фаворитов турнира «Ролан Гаррос».

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