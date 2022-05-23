Теннисистка Петрова назвала фаворитов «Ролан Гаррос»

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде Надежда Петрова назвала фаворитов Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

«Карлос Алькарас очень хорошо проводит этот сезон на грунте. Он, безусловно, один из фаворитов турнира. Ещё я бы выделила Новака Джоковича. Он будет пытаться сравняться с Надалем по количеству выигранных турниров Большого шлема: это дополнительная мотивация для серба. Также отмечу Стефаноса Циципаса. Он очень самоуверенный, по-спортивному наглый. Эти качества помогают спортсмену», — заявила Петрова в интервью RT.

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