Теннисистка Петрова назвала фаворитов «Ролан Гаррос»
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«Карлос Алькарас очень хорошо проводит этот сезон на грунте. Он, безусловно, один из фаворитов турнира. Ещё я бы выделила Новака Джоковича. Он будет пытаться сравняться с Надалем по количеству выигранных турниров Большого шлема: это дополнительная мотивация для серба. Также отмечу Стефаноса Циципаса. Он очень самоуверенный, по-спортивному наглый. Эти качества помогают спортсмену», — заявила Петрова в интервью RT.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова во второй круг «Ролан Гаррос».