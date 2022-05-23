Тарпищев — о победе Хачанова: Карену надо набирать форму

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова во второй круг Открытого чемпионата Франции.

«Карен не в лучшей форме. Первый круг всегда тяжело играть. Стиль игры у обоих был одинаковый, но Карен был чуточку лучше на подаче и по скорости мяча играл чуть выше, чем соперник. Не удивительно, что он выиграл, но Карену надо набирать», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По мнению Тарпищева, Хачанов уступил во втором сете, поскольку теннисисты в данный момент демонстрируют равную игру.

«Две-три ошибки или проигранные подачи имеют кардинальный момент для сета», — пояснил он.

26-летний москвич в стартовом матче турнира нанёс поражение Нуну Боржесу из Португалии в четырёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».