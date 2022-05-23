Тарпищев — о победе Хачанова: Карену надо набирать форму

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Тарпищев — о победе Хачанова: Карену надо набирать форму
  • AP

«Карен не в лучшей форме. Первый круг всегда тяжело играть. Стиль игры у обоих был одинаковый, но Карен был чуточку лучше на подаче и по скорости мяча играл чуть выше, чем соперник. Не удивительно, что он выиграл, но Карену надо набирать», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По мнению Тарпищева, Хачанов уступил во втором сете, поскольку теннисисты в данный момент демонстрируют равную игру.

«Две-три ошибки или проигранные подачи имеют кардинальный момент для сета», — пояснил он.

26-летний москвич в стартовом матче турнира нанёс поражение Нуну Боржесу из Португалии в четырёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить