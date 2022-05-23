Матыцин высказался об импортозамещении в спортивной индустрии

Министр спорта России Олег Матыцин во время круглого стола по импортозамещению в спортивной индустрии сообщил, что необходимо найти решения и минимизировать риски в поставках оборудования для массового спорта.

«Сегодня спорт и промышленность взаимосвязаны. Мы уделяем первостепенное значение вопросу импортозамещения. Уверен, мы найдём решение», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, нужно найти решения и минимизировать риски. Он также отметил, что нельзя сразу отказываться от возможности по параллельным каналам сохранять поставки определённого оборудования и инвентаря.

«Я уверен, что Минспорт в ближайшее время найдёт правильное решение. Жёсткий прессинг, жёсткие санкции, нужно найти верное решение и определить законодательные инициативы, закон. И предпринять шаги, которые позволят нам выйти из кризиса», — заключил Матыцин.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал импортозамещение важнейшей задачей для развития спорта в России.