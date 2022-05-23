Футбольный агент посоветовал Дзюбе продолжить карьеру в Бразилии или Мексике

Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что нападающему Артёму Дзюбе стоило бы продолжить карьеру в Латинской Америке.

«Есть Турция, но зарплату в три-четыре миллиона клубам платить нереально. Есть и другие чемпионаты, например, Бразилии. Там много денег у ведущих клубов. И Мексика. Хотя мой прогноз, что он останется в России», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

По его мнению, Европа и США — не самые лучшие места для российских футболистов из-за санкций, поэтому у Дзюбы могут возникнуть большие трудности.

«Но он хороший игрок, профессионал, и будь ситуация нормальная, он мог бы играть, где хотел», — сказал агент.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на уход Дзюбы.











