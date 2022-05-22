Геннадий Орлов — о возможном переходе в клуб MLS: Дзюбе нужен вызов

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в один из клубов Высшей лиги футбола (MLS).
Геннадий Орлов — о возможном переходе в клуб MLS: Дзюбе нужен вызов
  • globallookpress.com

«Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб MLS, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно», — цитирует Орлова «Спорт Экспресс».

При этом Орлов считает, что сложная политическая обстановка не помешает экс-форварду «Зенита» найти себе работу в США.

«В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем чёрт не шутит», — сказал комментатор.

Он также выразил уверенность, что таких денег, которые Дзюбе платили в «Зените», нападающий в России больше нигде не получит.

22 мая 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Дзюбой интересовались турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда».

Ранее генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на уход Дзюбы.

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