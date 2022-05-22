Семшов считает, что Черчесов мог бы пригласить Дзюбу в «Ференцварош»

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказал мнение, что главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов может пригласить в свою команду нападающего Артёма Дзюбу после его ухода из санкт-петербургского клуба.
Семшов считает, что Черчесов мог бы пригласить Дзюбу в «Ференцварош»
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«Мы понимаем, что для топовых чемпионатов, наверное, уже возраст не тот, нужен не один год», — цитирует Семшова ТАСС.

По его мнению, Черчесов успешно выступает в чемпионате Венгрии и с Дзюбой у них сложились хорошие отношения по сборной России.

«Поэтому всё возможно. Чтобы помочь Дзюбе, Черчесов может его пригласить», — заключил Семшов.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на уход Дзюбы.

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