Рианчо: Дзюбе будет лучше вернуться в «Спартак», он не сможет играть в Европе

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо посоветовал Артёму Дзюбе, покинувшему «Зенит», вернуться в стан красно-белых.
Рианчо: Дзюбе будет лучше вернуться в «Спартак», он не сможет играть в Европе
  • globallookpress.com

«Я бы не сказал, что он легенда российского футбола. Пока точно нет. Сможет ли он продолжить карьеру в Европе? Я думаю, сейчас это невозможно. Думаю, ему было бы лучше вернуться в «Спартак», — цитирует Рианчо Sport24.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основную команду московского клуба футболист выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».

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