Генич отреагировал на уход Дзюбы из «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита».

«Для Дзюбы это были яркие годы в карьере, Артём сыграл в Лиге чемпионов и становился чемпионом России. Были разные ситуации, уходил в аренду, доказывал, что необходим клубу. Нет таких людей, которые не уходили бы из команды или карьера которых не заканчивалась бы», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что на данный момент у Дзюбы есть силы и мотивация, а судьба в очередной раз подкидывает ему историю, чтобы футболист показал, на что способен. По его мнению, Дзюба понял, что в петербургской команде к нему уже нет доверия, а клуб всем видом показал, что строит свою игру.

«Ничего удивительного, что он уходит именно сейчас, куда пойдёт — большой вопрос. Если будет желание у «Зенита», чтобы Дзюба не переходил в российских клуб, то Артём будет это учитывать», — заключил Генич.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поблагодарил Дзюбу за годы, проведённые в клубе.