Сёмин: Дзюба верой и правдой служил «Зениту» много лет

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Наверное, надо сказать спасибо. Он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошёл. Так бывает», — цитирует Сёмина ТАСС.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».